Газовые расчеты: РФ и Китай будут использовать рубль и юань в равной пропорции
Среда, 7 сентября 2022, 18:09 -
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый механизм в расчетах за газ с китайской CNBC в национальных валютах предусматривает равное их распределение.
Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, пишет "Коммерсант".
Таким образом, по словам Путина, рубль и юань будут использоваться в равной пропорции.
Напомним:
Российский "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.
Экономическая правда