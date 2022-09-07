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Газовые расчеты: РФ и Китай будут использовать рубль и юань в равной пропорции

Среда, 7 сентября 2022, 18:09 - Алексей Павлыш

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый механизм в расчетах за газ с китайской CNBC в национальных валютах предусматривает равное их распределение.

Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме, пишет "Коммерсант".

Таким образом, по словам Путина, рубль и юань будут использоваться в равной пропорции.

Напомним:

Российский "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) переводят оплату за поставки по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.

Экономическая правда

Россия Путин газ Китай
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Экономическая правда
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