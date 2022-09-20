Очередь из автомобилей на одном из пунктов на границе с Польшей сократилась в 7 раз: как это удалось

После разблокирования пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе Украины и Польши очередь автомобилей сократилась почти в семь раз.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

В частности, количество транспортных средств, простаивающих в очереди на выезд из Украины, уменьшилось с 2200 грузовиков до 321 за минувшие сутки.

Очередь на пункте пропуска сократилась с 42 до 6 километров.

"На данный момент для выезда из страны водителям нужно 1-2 дня. В начале месяца им приходилось ждать до 7-10 суток", – добавил чиновник.

Существенное сокращение наблюдается за последние два дня. В смену через пункт пропуска выезжает до 600 транспортных средств.

ВИДЕО ДНЯ

Значительное улучшение ситуации стало возможным благодаря открытию пункта пропуска Устилуг-Зосин для пустых транспортных средств.

Напоминаем:

Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе.