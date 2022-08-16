Мининфраструктуры вскоре представит проект электронной очереди на границе – Шмыгаль

Министерство инфраструктуры в ближайшее время представит проект электронной очереди на границе.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы двигаемся в сторону цифрового государства с максимально удобными сервисами для людей и бизнеса, поэтому этот вопрос не может и не будет больше откладываться", - сказал глава правительства.

По его словам, изменения на таможне - это один из самых больших запросов, которые есть среди населения и бизнеса на протяжении последних 30 лет.

Шмигаль добавил, что еще до масштабного российского вторжения правительство сформировало комплексную дорожную карту по реформированию таможни, и сейчас продолжает ее активное внедрение.

Среди шагов в этом направлении - расширение пунктов пропуска в рамках проекта "Открытая граница" и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей.

"Сегодня на пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчова" запускаем совершенно новый автобусный терминал, который способен будет прорабатывать от 30 автобусов в сутки. Делаем все, чтобы пересечение границы было комфортным и удобным", - рассказал Шмыгаль.

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Премьер напомнил, что 15 августа Верховная Рада приняла правительственный законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, максимально приближающих украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза, фактически открывая дорогу к подписанию "таможенного безвиза".

Также Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и Государственной таможенной службе поручено активизировать процесс переговоров об открытии общих пунктов пропуска на границе с ЕС.

Кроме этого, Шмыгаль напомнил, что еще в июне правительство подало в Верховную Раду законопроект по растаможке авто через Дію. Заполнение формы будет занимать до 10 минут, после чего можно перейти к оплате, добавил он.

Экономическая правда