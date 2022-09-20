Полмиллиарда сотрудничавшего с оккупантами предпринимателя перечислили ВСУ

Подольская окружная прокуратура Киева в рамках расследования уголовного дела передала в пользу Вооруженных Сил Украины 500 миллионов гривен, принадлежавших коллаборанту.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установлено, что учредитель одного из украинских сельскохозяйственных обществ во взаимодействии с представителями незаконно созданных оккупационных органов власти ЛНР перерегистрировал общества в регистрационных и налоговых органах оккупационных властей.

Затем предприниматель пытался вывести средства с подконтрольных счетов, размещенных в одном из банков в Украине.

В рамках следствия банковские счета общества и его учредителя были арестованы. Размещенные на них средства в размере около 500 млн. грн. были переданы в пользу Вооруженных сил Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам присвоения имущества и коллаборационной деятельности продолжается.

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Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), впервые инициировало покупку за арестованные средства военных облигаций.

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