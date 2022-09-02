Норвежская энергокомпания Equinor завершила выход из последнего совместного проекта из РФ

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Норвежская энергетическая компания Equinor окончательно выходит из последнего общего с Россией Харьягинского проекта.

Об этом сообщается на сайте компании.

"25 мая 2022 года компания Equinor объявила о выходе из четырех совместных с Роснефтью предприятий, а также о подписании соглашения о выходе из Харьягинского проекта. Теперь можем подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершен", – заявили в компании.

В рамках выхода из Харьягинского проекта в соответствии с действующими санкциями компания покрыла свои обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные и задолженные Equinor на протяжении многих лет.

"После выхода из Харьяги у Equinor не осталось активов и проектов в России", - подчеркнули в компании.

Доля Equinor в Харьягинском проекте составила 30%, еще 20% акций принадлежали французской компании TotalEnergies, завершившей сделку по продаже своего пакета 3 августа. Остальные 50% акций в проекте принадлежали российским компаниям.

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В мае сообщалось, что крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor объявила, что вышла из всех общих с РФ проектов.





