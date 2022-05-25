Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor вийшла з усіх спільних з РФ проєктів
Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor оголосила, що вийшла з усіх спільних з РФ проєктів.
Про це йдеться у заяві компанії від 25 травня.
"27 лютого 2022 року Equinor вирішила розпочати процес виходу з спільних підприємств компанії в Росії.
З тих пір Equinor припинила усі нові інвестиції в Росію, припинила торгівлю нафтогазовими продуктами з Росії та оголосила про списання на 1,08 мільярда доларів на балансі станом на 31 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Equinor передала свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах "Роснефти" і звільняється від усіх майбутніх зобов’язань. Також підписано угоду про вихід з проєкту "Харьяга".
"Вихід з усіх спільних підприємств завершено відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо Росії", - запевнили в компанії.
Економічна правда
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