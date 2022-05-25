Всі розділи
Укр / Рус

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor вийшла з усіх спільних з РФ проєктів

Середа, 25 травня 2022, 16:18 - Олексій Павлиш

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor оголосила, що вийшла з усіх спільних з РФ проєктів.

Про це йдеться у заяві компанії від 25 травня.

"27 лютого 2022 року Equinor вирішила розпочати процес виходу з спільних підприємств компанії в Росії.

З тих пір Equinor припинила усі нові інвестиції в Росію, припинила торгівлю нафтогазовими продуктами з Росії та оголосила про списання на 1,08 мільярда доларів на балансі станом на 31 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Equinor передала свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах "Роснефти" і звільняється від усіх майбутніх зобов’язань. Також підписано угоду про вихід з проєкту "Харьяга".

"Вихід з усіх спільних підприємств завершено відповідно до санкційного законодавства Норвегії та ЄС щодо Росії", - запевнили в компанії.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

нафта Норвегія Росія
Матеріали за темою
В ЄС ще сподіваються на санкції щодо російської нафти, незважаючи на опір Угорщини 25 травня 2022, 16:02
Shell продала свій бізнес в РФ "Лукойлу" 25 травня 2022, 13:58
Ціни на нафту зросли, наближаючись до 115 доларів за барель 25 травня 2022, 12:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті