Дефицит госбюджета в августе остался на уровне 5 миллиардов – Минфин

НБУ

За восемь месяцев года госбюджета выполнено с дефицитом 416,9 миллиарда гривен, в том числе общего фонда – 418,1 миллиарда гривен против запланированного на этот период дефицита в 864,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В августе дефицит госбюджета остался на низком уровне – 5,4 млрд. грн.

В частности, дефицит общего фонда за прошлый месяц составил 6,4 млрд грн, что близко к показателю июля – 4,8 млрд грн.

Это на порядок меньше показателей предыдущих месяцев: 134,9 млрд грн в июне, 113,4 млрд грн в мае, 89,7 млрд грн в апреле и 80,6 млрд грн в марте. В феврале и январе фиксировались профициты – соответственно 1,1 млрд. грн. и 12 млрд. грн.

Это объясняется резким увеличением грантового внешнего пособия, которое, в отличие от кредитов, классифицируется как доходы госбюджета, а не финансирование его дефицита.

В частности, гранты ЕС, США, других государств и международных организаций в августе составили 109,9 млрд грн по сравнению с 15,9 млрд грн в мае, 38,12 млрд грн в июне и 80,4 млрд грн в июле.

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С учетом этого доходы общего фонда госбюджета в августе выросли до 204,6 млрд грн со 169,6 млрд грн в июле, тогда как кассовые расходы – до 212,1 млрд грн со 174,5 млрд грн.

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Экономическая правда





