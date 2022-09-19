Украина предоставит бесплатно 50 тысяч тонн пшеницы странам Африки

Кабинет Министров выделил 420 миллионов гривен для оказания гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.

Об этом говорится в постановлении №1040 от 16 сентября, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно документу правительство выделило Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 420 млн грн для возмещения стоимости зерна пшеницы (не ниже 3 класса) в количестве до 50 тыс. тонн с целью предоставления гуманитарной помощи Эфиопии и Сомали.

Также правительство поручило МИД согласовать с Организацией Объединенных Наций и компетентными органами Эфиопии и Сомали вопросы доставки и оплаты транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет международных организаций.

Предоставление гуманитарной помощи будет осуществлено за счет зерна пшеницы, находящегося в собственности акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Напоминаем:

Президент РФ Владимир Путин вновь повторил свой тезис о том, что якобы лишь 3% всех поставок в рамках продовольственного соглашения поставлено нуждающимся странам - ранее в МИД и Мининфраструктуры опровергли эти заявления Путина. А ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.