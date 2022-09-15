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БЕБ каже, що компанії "відомого бізнесмена" не сплатили податків на 20 мільйонів. За даними ЕП – це Ярославський

Четвер, 15 вересня 2022, 11:26 - Олексій Павлиш, Дмитро Дєнков

БЕБ заявило про викриття двох компаній (одна напряму належить "відомому українському бізнесменуу", інша - опосередковано) у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - за даними ЕП, йдеться про компанії Олександра Ярославського.

Про це повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки.

"У ході досудового розслідування кримінального провадження співробітники БЕБ викрили дві компанії, задіяні в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Одне з підприємств напряму належить відомому українському бізнесмену, інше товариство належить йому опосередковано, через пов’язану компанію", - кажуть в БЕБ.

За даними слідства, службові особи підприємства гірничодобувної промисловості упродовж 2021-2022 років "документально відобразили закупівлю газоподібних енергоресурсів у акціонерного товариства".

"У результаті чого ухилились від сплати податку на майже 20 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У БЕБ додали, що обидві компанії утворюють єдиний суб’єкт господарювання у розумінні статті 1 ЗУ "Про захист економічної конкуренції".

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Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Економічна правда

БЕБ компанії податки Ярославський
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