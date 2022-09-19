НБУ может начать продавать ОВГЗ под 25% годовых

В Национальном банке Украины задумались над тем, чтобы продавать облигации внутреннего государственного займа из своего портфеля. Это должно помочь увеличить влияние учетной ставки на ставки по депозитам и правительственным заимствованиям.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике, опубликованных на сайте НБУ 19 сентября.

В частности, в НБУ пришли к выводу, что в настоящее время учетная ставка почти не влияет на ставки по гривневым инструментам, в частности, ставки по ОВГЗ, которые Министерство финансов продает на открытых аукционах, а также ставки по депозитам.

"Реальная доходность по гривневым ОВГЗ на первичном рынке приобретает все более отрицательные значения, поэтому они фактически потеряли статус инструмента для сбережений.

Депозитные ставки банков только сейчас компенсировали понижение первых месяцев войны и незначительно превышают довоенный уровень. Следовательно, несмотря на определенный рост рыночных ставок по гривневым инструментам, в дальнейшем необходимо принимать меры по увеличению их привлекательности", — говорится в итогах дискуссии НБУ.

Наиболее перспективным способом повышения привлекательности гривневых инструментов в Нацбанке считают продажу ОВГЗ из собственного портфеля.

Отметим, что, в отличие от ОВГЗ, которые Минфин продает на открытых аукционах, ставки по покупаемым Нацбанком облигациям приближены к рыночным. ВИДЕО ДНЯ Согласно правительственному постановлению, разрешающему выкуп Нацбанком военных облигаций, ставки по такому инструменту привязаны к учетной ставке НБУ. В случае если учетная ставка не будет меняться до следующего лета, то выплата купона по этим ОВГЗ будет производиться по ставке 25% годовых. Для сравнения, "рыночные" ОВГЗ, продаваемые на аукционах, имеют ставки 12-16% годовых.

Сейчас в собственности Нацбанка сосредоточено ОВГЗ на общую сумму 619,57 млрд грн — 48% всех находящихся в обращении гособлигаций. Из этой суммы ОВГЗ на 315 млрд грн Нацбанк выкупил уже после начала широкомасштабного вторжения.

"Такие сделки предоставят альтернативную возможность участникам рынка (прежде всего населению и бизнесу) покупать безрисковые гривневые финансовые инструменты с привлекательной доходностью и гибкой срочностью для защиты гривневых сбережений от инфляции", — объясняют свое предложение в Нацбанке.

Если Нацбанк примет соответствующее решение и начнет продавать ОВГЗ из своего портфеля, то у населения появится возможность вложить гривну под 25% годовых с гарантированным получением доходов, с которых не нужно платить налоги. Правда, срок обращения ОВГЗ, находящихся в собственности НБУ, составляет 30 лет. И хотя такие сроки подходят далеко не всем инвесторам, однако ОВГЗ можно будет при необходимости продать на вторичном рынке и досрочно "выйти" из этой инвестиции.

За начало продаж ОВГЗ из портфеля НБУ выступили все члены монетарного комитета. В то же время они разошлись в том, когда это нужно начинать.

В частности, несколько членов комитета выступили за то, чтобы Нацбанк начал продавать ОВГЗ из своего портфеля немедленно, ведь влияние этого решения может сказаться на рынке с определенным временным лагом.

Еще один способ изъятия "напечатанных" ранее гривен из обращения, рассматриваемого в Нацбанке, — это повышение нормы обязательного резервирования банков. Такой шаг должен снизить избыточную ликвидность банков.

В то же время в Нацбанке считают, что вводить такую ​​меру нужно уже после того, как там начнут продавать ОВГЗ из своего портфеля.

Кроме этого, в Нацбанке рассматривают возможность внедрения нового инструмента — долгосрочных депозитных сертификатов, чтобы уменьшить объемы избыточной ликвидности банковской системы и стимулировать банки повышать ставки по депозитам. В то же время, в НБУ считают, что такой инструмент будет лишним в случае, если регулятор начнет продавать ОВГЗ.

"Участники дискуссии согласились, что необходимость шагов со стороны Национального банка будет в значительной степени определяться дальнейшим развитием военных событий. Высокая неопределенность обуславливает существование широкого спектра преимущественно смещенных вверх потенциальных траекторий ключевой ставки и различные варианты и комбинации дополнительных мер", - добавили в Нацбанке.

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Кабмин хочет, чтобы НБУ печатал еще больше денег, и ежегодно. Чем это может закончиться?

Напомним:

Объемы "печати" гривни Нацбанком в последние месяцы стабилизировались на уровне 30 млрд грн в месяц. Так, 13 сентября НБУ "напечатал" дополнительные 15 млрд грн, а по итогам сентября общая сумма финансирования бюджета Нацбанком уже составила 30 млрд грн.

Украинская экономика не способна профинансировать войну самостоятельно: падение ВВП на треть в 2022 году согласно прогнозу НБУ неизбежно влечет значительное падение налоговых поступлений в бюджет. В этих условиях у правительства есть два реалистичных пути наполнения бюджета: иностранная помощь или печать средств.

Экономическая правда