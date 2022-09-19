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Решение правления о сохранении ставки на уровне 25% было единогласным – НБУ

Понедельник, 19 сентября 2022, 13:20 - Алексей Павлыш

Члены Комитета по монетарной политике Нацбанка на состоявшемся 7 сентября заседании единогласно высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25%.

Об этом сообщили в НБУ.

Подчеркивается, что участники дискуссии были единодушны - нет необходимости изменять уровень ставки.

"Инфляционные риски на краткосрочном горизонте снизились: в июле и августе инфляция даже находилась несколько ниже прогноза НБУ.

Поступили значительные объемы международной помощи, существенно сократилось эмиссионное финансирование бюджета, улучшилась ситуация на валютном рынке, а международные резервы превысили 25 млрд грн.", - говорится в итогах дискуссии.

В то же время в более продолжительной перспективе баланс рисков для инфляции остается смещенным вверх, а уровень неопределенности - чрезвычайно высоким, добавляют в НБУ.

В частности, из-за российской агрессии экспорт Украины остается существенно ограниченным, а государственный бюджет и в дальнейшем нуждается в значительных объемах внешнего финансирования. Также идет ухудшение инфляционных ожиданий.

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"Учитывая эти факторы, члены КМП согласились, что уровень учетной ставки в 25% достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами на горизонте политики. Впрочем, необходимо усиливать монетарную трансмиссию в рыночные ставки, чтобы гривневые инструменты стали более привлекательными для сбережений", – говорится в сообщении.

В ходе обсуждения озвучили несколько возможных вариантов мер, позволяющих достичь такой цели.

Это:

  • введение сделок по продаже ОВГЗ из портфеля НБУ;
  • повышение нормы обязательных резервов;
  • введение сделок с долгосрочными депозитными сертификатами.

"Национальный банк Украины имеет план действий как на случай более оптимистичного развития событий, так и более затяжного военного положения в стране. При необходимости НБУ готов повысить ключевую ставку сверх текущего уровня, а также применять дополнительные меры по сохранению стабильности денежно-кредитной сферы и управляемости инфляционных процессов ", – резюмировали в НБУ.

Напомним:

Национальный банк не изменил учетную ставку и оставил ее на уровне 25%.

При необходимости, сигнализирует регулятор, НБУ готов повысить ключевую ставку сверх текущего уровня и применять дополнительные меры по защите международных резервов и сохранению управляемости инфляционных процессов.

Вместе с тем, Национальный банк прорабатывает меры по усилению монетарной трансмиссии и минимизации негативного влияния от эмиссионного финансирования бюджета на инфляцию и валютный рынок.

Регулятор фиксирует, что инфляция в Украине и дальше растет, но несколько медленнее прогнозов. Так, в июле она ускорилась до 22,2% в годовом исчислении, а в августе, по предварительной оценке, она достигла около 23%. В то же время инфляционное давление остается значительным. Ухудшение инфляционных ожиданий также оказывает давление на цены в сторону роста.

Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту. В дальнейшем инфляционные процессы будут оставаться управляемыми, ожидают НБУ.

Экономическая правда

НБУ ставка инфляция
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