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Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов: кого добавили

Понедельник, 19 сентября 2022, 12:50 - Алексей Павлыш

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, в список сомнительных инвестиционных проектов включили:

"Рекомендуем инвесторам учитывать все риски, связанные с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране никоим образом не регулируется и не контролируется.

Комиссия призывает граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски, прежде чем инвестировать средства", - говорится в сообщении.

Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.

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"Если вы владеете информацией о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке, просим сообщать ее в Комиссию на email: md@nsssmc.gov.ua", -добавили в НКЦБФР.

Напомним:

В августе Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных еще четыре инвестиционных проекта.

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Экономическая правда

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