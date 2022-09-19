Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов: кого добавили
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, в список сомнительных инвестиционных проектов включили:
- FOX FINANCE – http://fox-finance.com.ua/.
- ForexClub Libertex – https://www.fxclub.org/.
- BTG Capital – https://ru.btg-capital.com/.
"Рекомендуем инвесторам учитывать все риски, связанные с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране никоим образом не регулируется и не контролируется.
Комиссия призывает граждан быть внимательными и тщательно оценивать риски, прежде чем инвестировать средства", - говорится в сообщении.
Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
"Если вы владеете информацией о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке, просим сообщать ее в Комиссию на email: md@nsssmc.gov.ua", -добавили в НКЦБФР.
Напомним:
В августе Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных еще четыре инвестиционных проекта.
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Экономическая правда