Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов
Среда, 3 августа 2022, 16:08 -
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных еще четыре инвестиционных проекта.
Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
"Они могут быть связаны с проектом, который был внесен в список ранее. Вероятно, целью является выманивание средств под новыми названиями, поскольку первоначальный проект потерял доверие клиентов и получил много негативных откликов в сети от обманутых инвесторов", - говорится в сообщении.
В список неблагонадежных включены следующие финансовые проекты:
- ITAPROFIT – https://itaprofit.com/;
- ESPERIO – https://www.esperio.org/ru; https://my.esperio.org/;
- Metadoro – https://metadoro.com/;
- Grand Choice – https://grand-choice.com/.
В настоящее время общее количество сомнительных проектов на сайте регулятора составляет 134 проекта.
Полный список сомнительных проектов приведен на официальном веб-сайте комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".
Экономическая правда
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