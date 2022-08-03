Регулятор обновил список сомнительных инвестпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных еще четыре инвестиционных проекта.

Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

"Они могут быть связаны с проектом, который был внесен в список ранее. Вероятно, целью является выманивание средств под новыми названиями, поскольку первоначальный проект потерял доверие клиентов и получил много негативных откликов в сети от обманутых инвесторов", - говорится в сообщении.

В список неблагонадежных включены следующие финансовые проекты:

ITAPROFIT – https://itaprofit.com/;

ESPERIO – https://www.esperio.org/ru; https://my.esperio.org/;

Metadoro – https://metadoro.com/;

Grand Choice – https://grand-choice.com/.

В настоящее время общее количество сомнительных проектов на сайте регулятора составляет 134 проекта.

Полный список сомнительных проектов приведен на официальном веб-сайте комиссии в разделе "Защита прав инвесторов".

Экономическая правда