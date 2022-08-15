Галущенко хочет сделать своего зама главой Оператора ГТС. НАПК предупреждает о конфликте интересов

Министерство энергетики предлагает уволить с должности руководителя "Оператора ГТС" Сергея Макогона и назначить на его должность заместителя министра энергетики Николая Колесника.

Об этом свидетельствует письмо Минэнерго, которое есть в распоряжении ЭП.

Письмо подписанное заместителем Германа Галущенко Фаридом Сафаровым адресовано Наблюдательному совету АО "Магистральные газопроводы Украины", владеющему 100% ОГТСУ.

В документе Набсовет призывают провести заседание 15 августа и назначить Колесника и. о. гендиректора ОГТСУ.

В распоряжении ЭП также оказалось письмо НАПК главе Наблюдательного совета МГУ, в котором агентство предупреждает о возможном конфликте интересов у Колесника.

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"Если Колесник принимал участие в подготовке или принятии решений Минэнерго по деятельности ОГТСУ, его назначение приведет к нарушению им требований Конвенции ООН против коррупции и п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона, а трудовой договор будет подлежать прекращению как незаконный", - говорится в письме.

В этой связи Агентство призывает выяснить, не приведет ли назначение Колесника к указанным нарушениям.

Сергей Макогон возглавляет ОГТСУ с момента ее создания в 2019 году, Колесник получил должность замминистра энергетики в мае текущего года.

Экономическая правда