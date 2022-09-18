Goldman прогнозирует снижение роста ВВП США в следующем году 

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Банковская холдинговая компания Goldman Sachs Group Inc. снизила свои оценки относительно экономического роста в США на 2023 год, поскольку прогнозирует повышение процентных ставок Федеральной резервной системы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Экономисты Goldman утверждают, что валовой внутренний продукт США вырастет на 1,1% в 2023 году. В частности всего несколькими днями ранее рост экономики США в следующем году оценивали в 1,5%. Прогноз на 2022 год оставили без изменений на уровне 0%.

Goldman прогнозирует очередное повышение ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов за последние две недели, чтобы конечная ставка составила 4% до 4,25% к концу 2022 года.

"Это повышение ставок в сочетании с недавним ужесточением финансовых условий предполагает несколько худшие перспективы роста и занятости в следующем году", — отмечают в компании.

Путь повышения процентных ставок ФРС был в центре внимания экономистов и инвесторов в этом году, поскольку центральный банк пытается снизить упорно высокую инфляцию.

Goldman также повысил прогнозы по уровню безработицы, чтобы показать ниже рост, заявив, что к концу 2022 года он составит около 3,7% по сравнению с предыдущими прогнозами по 3,6%.

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Уровень безработицы вырастет до 4,1% к концу 2023 года против 3,8% ранее, и до 4,2% к концу 2024 года по сравнению с предыдущей оценкой в 4%.

Напомним:

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах в августе вырос на 0,1%, хотя экономисты ожидали его сокращения на 0,1% - ожидается, что Федрезерв в третий раз подряд повысит ставки на 75 базисных пунктов.

В июле потребительская инфляция в США замедлилась до 8,5% по сравнению с июлем прошлого года (в июне показатель достиг рекордных с ноября 1981 года 9,1%).

Федеральный резерв США второй раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%, с целью обуздать все более быструю инфляцию в стране.