Британский фунт упал до 37-летнего минимума

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Фунт стерлингов упал до нового минимума с 1985 года против доллара США после того, как розничные продажи за август в Великобритании резко упали.

Об этом сообщает BBC.

Причину дополнительной девальвации национальной валюты считают падение объемов продаж на 1,6%, что вызвало новые беспокойства относительно состояния экономики.

После публикации данных о розничных продажах фунт стерлингов упал более чем на 1% относительно доллара, что является самым низким показателем с 1985 года. Позже фунт восстановился и поднялся выше до 1,14 доллара.

Падение фунта происходит на фоне, когда инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума, несмотря на некоторое падение до 9,9% с 10,1% в июле.

На прошлой неделе правительство объявило о гарантии цен на энергию, чтобы помочь людям со счетами за электроэнергию. Поддержка предусматривает ограничение годового счета за электроэнергию для типичного домохозяйства на уровне 2500 фунтов стерлингов в течение двух лет.

Прогнозировалось, что счета за электроэнергию должны были вырасти до 3549 фунтов стерлингов в год, с вероятным увеличением в 2023 году. Эксперты добавляют, что из-за вмешательства правительства любая рецессия будет "меньше и короче", чем ожидалось ранее.

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Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что падение розничных продаж продолжается с лета 2021 года, когда были сняты все Covid-ограничения. Падение, которое наблюдалось в августе, стало самым большим падением в месячном исчислении с декабря 2021 года.

Объемы продаж в супермаркетах также упали на 0,9% в августе, однако продажи алкоголя и табака выросли на 6,3%.

По данным ONS, в августе наблюдалось значительное падение продаж в универмагах - на 2,7%, а в магазинах одежды - на 0,6%.

Между тем доля розничных продаж онлайн упала до 25,7% в августе с 26,3% в июле, но этот показатель остается значительно выше уровня до пандемии.

Напомним:

Инфляция в Великобритании достигнет 18,6% в январе 2023 года из-за повышения цен на газ, и достигнет рекордных показателей с 1979 года.

Великобритания в 2020 году зафиксировала наибольшее падение производства за более чем 300 лет - на фоне пандемии и после выхода из ЕС она пережила больший спад, чем