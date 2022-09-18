Китай наращивает экспорт бензина на фоне падения внутреннего спроса

getty images

Экспорт бензина Китая за август вырос на 97,4% по сравнению с годом ранее из-за новых экспортных квот на фоне падения внутреннего спроса.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Главного таможенного управления, поставки бензина в августе составили 1,12 млн тонн, а объемы за январь-август были на 30,4% ниже, чем за соответствующий период прошлого года.

Экспорт дизельного топлива составил 830 тыс. тонн, что на 51,8% больше, чем в августе 2021 года. Экспорт за январь-август составил 3,25 млн тонн, что на 78,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объемы китайского экспорта авиационного топлива в августе снизился на 15,4% по сравнению с прошлым годом до 780 тыс. тонн. Однако с начала года поставки были на 4,4% выше, чем годом ранее, и составили 5,54 млн тонн.

Аналитики и трейдеры прогнозировали, что экспорт Китаем бензина, дизельного и авиационного топлива восстановится в августе почти до самого высокого уровня за год после того, как Пекин выдал дополнительные квоты на экспорт в июне и июле.

Таможенные данные также показывают, что импорт сжиженного природного газа Китаем в августе упал на 28,1% по сравнению с годом ранее до 4,72 млн тонн. Поставки в течение первых восьми месяцев года также снизились на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 40,64 млн тонн на фоне высоких спотовых цен на охлажденное топливо.

ВИДЕО ДНЯ

Данные также показали, что импорт трубопроводного газа в прошлом месяце вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,13 млн тонн. Объемы импорта с начала года выросли на 10,6% по сравнению с годом ранее до 30,40 млн тонн.

Напомним:

Китай в понедельник снизил свою базовую кредитную ставку и еще больше снизил базовую ставку по ипотечным кредитам.

Россия продала несколько партий сжиженного газа со своего экспортного завода "Сахалин-2" в Китай с поставкой в декабре по цене почти вдвое ниже текущих котировок.