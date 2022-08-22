Китай знижує кредитні ставки для пожвавлення економіки

Китай у понеділок знизив свою базову кредитну ставку і ще більше знизив базову ставку за іпотечними кредитами.

Про це пише Reuters.

Таким чином, Пекін посилює зусилля з відновлення економіки, послабленої кризою у сфері нерухомості та нового поширення COVID-19.

Так, базова відсоткова ставка була знижена Народним банком Китаю за річним кредитом (LPR) на 5 б.п. до 3,65%. А п'ятирічну LPR знизили на 15 б.п. до 4,3-%.

"Загалом, враження, яке ми отримуємо з усіх останніх заяв регулятр, полягає в тому, що політика пом’якшується, але не різко", - сказала економіст Capital Economics Шеана Юе.

"Ми очікуємо ще два зниження облікових ставок НБК на 10 б.п. до кінця цього року та продовжуємо прогнозувати зниження коефіцієнта резервних вимог (RRR) у наступному кварталі", - додала вона.

Річний LPR востаннє знижували у січні, а пʼятирічний показник, який востаннє знизили у травні, серйозно впливає на ціни іпотечних кредитів.

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Скорочення LPR відбулося після того, як НБК здивував ринки минулого тижня, знизивши ставку середньострокового кредитування (MLF) і ще один короткостроковий інструмент ліквідності, оскільки низка останніх даних показала, що економіка втрачає імпульс на тлі уповільнення глобального зростання та зростання вартості запозичень.

В опитуванні Reuters, проведеному минулого тижня, 25 із 30 респондентів передбачили зниження річних LPR на 10 б.п. Учасники опитування також прогнозують скорочення пʼятирічної ставки більш ніж на 10 б.п.

Goldman Sachs знизив прогноз зростання ВВП Китаю за весь 2022 рік до 3,0% з 3,3% раніше, що набагато нижче цільового показника Пекіна в 5,5%.

Як зазначає агентство, суворі обмеження Китаю на тлі повернення коронавірусу, як і раніше, гальмують споживання, і за останні тижні кількість випадків захворювання знову збільшилася.

Крім цього, уповільнення глобального зростання та постійні проблеми з ланцюжками поставок підривають шанси на пожвавлення економіки.

Економічна правда