Заявку Украины на членство в ОЭСР будет рассмотрено в сентябре
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с главами иностранных дипломатических представительств по вступлению Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и создание специального трибунала по установлению преступления агрессии против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что даже во время столь страшной полномасштабной войны Украина движется по пути реформ. В частности, руководитель ОП напомнил, что Украина стремится вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития и присоединиться к рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях.
Добавляется, что заявка Украины на членство в ОЭСР будет рассматриваться на заседании Совета Организации в конце сентября текущего года, а официальный запрос на присоединение к Рабочей группе ОЭСР должен быть рассмотрен во время заседания этого органа 10-14 октября.
Приоритетно участие Украины в Рабочей группе OECP по борьбе со взяточничеством, поскольку наше государство настойчиво работает над тем, чтобы процессы в ее публичном и частном секторах были максимально прозрачными и подотчетными.
Присутствовавшая на встрече госпожа США в Украине Бриджит Бринк со своей стороны выразила поддержку стремления Украины к членству в ОЭСР и ее Рабочей группе по борьбе со взяточничеством.
"Я считаю, что это очень позитивный сигнал об обязательствах Украины по борьбе с коррупцией и продолжению реформ. Это будет важный сигнал для международных инвесторов, в частности, американского бизнес-сообщества", – отметила Бринк.
Также на встрече был поднят вопрос создания специального международного трибунала, мандат которого будет распространяться исключительно на доказательство вины за преступление агрессии.
По словам заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова, в преступлении агрессии виновны конкретные лица, его юридическое доказательство максимально простое и не требует сложных экспертиз и многочисленных допросов.
Смирнов сообщил, что украинская сторона финализует проект международного договора по созданию этого трибунала, чтобы начать переговоры по его подписанию.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмигаль передал от имени государства заявку на поступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.
Организация экономического сотрудничества и развития приняла решение приостановить участие России и Беларуси из-за развязанной против Украины войны.