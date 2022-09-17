Заявку Украины на членство в ОЭСР будет рассмотрено в сентябре

Офіс Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с главами иностранных дипломатических представительств по вступлению Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и создание специального трибунала по установлению преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что даже во время столь страшной полномасштабной войны Украина движется по пути реформ. В частности, руководитель ОП напомнил, что Украина стремится вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития и присоединиться к рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях.

Добавляется, что заявка Украины на членство в ОЭСР будет рассматриваться на заседании Совета Организации в конце сентября текущего года, а официальный запрос на присоединение к Рабочей группе ОЭСР должен быть рассмотрен во время заседания этого органа 10-14 октября.

Приоритетно участие Украины в Рабочей группе OECP по борьбе со взяточничеством, поскольку наше государство настойчиво работает над тем, чтобы процессы в ее публичном и частном секторах были максимально прозрачными и подотчетными.

Присутствовавшая на встрече госпожа США в Украине Бриджит Бринк со своей стороны выразила поддержку стремления Украины к членству в ОЭСР и ее Рабочей группе по борьбе со взяточничеством.

"Я считаю, что это очень позитивный сигнал об обязательствах Украины по борьбе с коррупцией и продолжению реформ. Это будет важный сигнал для международных инвесторов, в частности, американского бизнес-сообщества", – отметила Бринк.

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Также на встрече был поднят вопрос создания специального международного трибунала, мандат которого будет распространяться исключительно на доказательство вины за преступление агрессии.

По словам заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова, в преступлении агрессии виновны конкретные лица, его юридическое доказательство максимально простое и не требует сложных экспертиз и многочисленных допросов.

Смирнов сообщил, что украинская сторона финализует проект международного договора по созданию этого трибунала, чтобы начать переговоры по его подписанию.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмигаль передал от имени государства заявку на поступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Организация экономического сотрудничества и развития приняла решение приостановить участие России и Беларуси из-за развязанной против Украины войны.