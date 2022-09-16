"єРобота": сколько заявок на гранты уже подали и сколько – одобрили

Кабинет министров выделил дополнительные 35 млн грн для финансирования утвержденных заявок по программе "єРобота" по созданию новых садов и теплиц.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства дальше конвертируются в новые рабочие места, налоги, новые товары и более устойчивую экономику.

"Экономическая устойчивость государства неразрывно связана с частным сектором. Больше частных бизнесов – больше рабочих мест, больше налогов для государства", – сказал премьер.

Он добавил, что за два месяца от старта программы безвозвратных грантов "еРобота" украинцы подали более 10 тысяч заявок, из них 1115 уже одобрены.

Шмигаль рассказал, что программа "єРобота" продлится в следующем году и вместе с программами льготного кредитования станет одним из основных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.

Напомним:

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В рамках проекта "єРобота" уже более 1000 предпринимателей подали заявки на получение грантов на развитие предприятий перерабатывающей отрасли и закладку садов и тепличных хозяйств, 77 из них в ближайшее время получат средства от государства.

Экономическая правда