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Украинцы старше 18 лет смогут приобрести военные облигации через "Дію" – Шмыгаль

Пятница, 16 сентября 2022, 17:50 - Алексей Павлыш

Кабинет министров утвердил в постановление, которое позволит каждому украинцу старше 18 лет приобрести военные облигации через "Дію".

Такое решение было принято на заседании 16 сентября, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен", - сказал Шмыгаль.

По его словам, каждый украинец старше 18 лет сможет заполнить простую заявку, выбрать вид военных облигаций и приобрести их, чтобы поддержать обороноспособность Украины.

Напомним:

Покупать облигации внутреннего государственного займа вскоре можно будет через приложение "Дію", анонсировали ранее в Офисе президента.

Экономическая правда

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Кабмин Дія облигации
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