Инфляция в еврозоне в августе обновила исторический рекорд – уточненные данные

В августе потребительские цены в еврозоне в годовом исчислении выросли на 9,1% - инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,9% в июле.

Об этом свидетельствуют уточненные данные Евростата.

По данным Статистического управления ЕС, такой показатель является максимальным с начала расчета данных.

Таким образом, инфляция превышает целевой показатель ЕЦБ, составляющий 2% в 4,5 раза.

Данные Eurostat свидетельствуют о том, что энергоресурсы подорожали на 38,6% по сравнению с августом 2021 года, но темпы роста замедлились по сравнению с ростом на 39,6% месяцем ранее.

В то же время, продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 10,6% (на 9,8% в июле), промышленные товары - на 5,1% (на 4,5% в июле). А услуги подорожали на 3,8% (на 3,7% в июле).

Напомним:

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Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.

Руководство Европейского центробанка наблюдает нарастание риска того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне, несмотря на вероятную рецессию.

Напомним:

Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.

Руководство Европейского центробанка наблюдает нарастание риска того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне, несмотря на вероятную рецессию.

Экономическая правда