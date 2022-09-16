Укргидроэнерго подало иск против РФ относительно взысканию компенсации в 17 миллиардов
Пятница, 16 сентября 2022, 13:05 -
ЧАО "Укргидроэнерго" подало иск против России в Европейский Суд по правам человека с требованием компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что общая сумма ущерба, нанесенного активам "Укргидроэнерго", достигла почти 17 млрд грн.
В частности, оккупанты нанесли повреждения Каховской ГЭС и разрушили недостроенную ветровую электростанцию на острове Змеиный.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что "Херсоноблэнерго" также собирается отсудить у России ущерб, нанесенный полномасштабным вторжением.