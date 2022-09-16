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Укр / Рус

Укргидроэнерго подало иск против РФ относительно взысканию компенсации в 17 миллиардов

Пятница, 16 сентября 2022, 13:05 - Анастасия Жарикова

ЧАО "Укргидроэнерго" подало иск против России в Европейский Суд по правам человека с требованием компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что общая сумма ущерба, нанесенного активам "Укргидроэнерго", достигла почти 17 млрд грн.

В частности, оккупанты нанесли повреждения Каховской ГЭС и разрушили недостроенную ветровую электростанцию на острове Змеиный.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что "Херсоноблэнерго" также собирается отсудить у России ущерб, нанесенный полномасштабным вторжением.

Укргидроэнерго война Россия убытки
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Экономическая правда
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