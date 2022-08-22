"Херсонобленерго" готуватиме позови до Росії про відшкодування збитків

У "Херсонобленерго" збираються відсудити у Росії збитки, завдані повномасштабним вторгненням.

Про це заявив президент компанії "VS Group Management" Микола Лавренко в інтервʼю delo.ua.

За попередніми оцінками, через повномасштабне вторгнення Росії було знищено мінімум 30% майна "Херсонобленерго". Зокрема, окупанти вщент розбомбили підстанції вартістю 10 мільйонів доларів.

"Для того, щоб зрозуміти весь обсяг збитків, треба звільнити Херсонщину. Коли буде проведена оцінка з регулятором, і ми зрозуміємо об'єми потрібних інвестицій на відбудову, тоді будемо разом із державою обговорювати, звідки та як їх залучати. Судові позови неодмінно будуть. Юристи вже готують відповідну документацію", – сказав Лавренко.

Крім того, після захоплення "Херсонобленерго" наприкінці червня російські окупанти розікрали весь транспорт підприємства.

Нагадуємо:

Державному бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора не вдалося заарештувати енергоактиви групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами.

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Прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін просив визнати пакети акцій Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго речовими доказами у кримінальному провадженні та накласти на них арешт.

Слідство заявило суду, що представники VS Energy протиправно консолідували частину об'єктів енергетичної інфраструктури України та протягом тривалого часу завдавали шкоди Україні, підривали її суверенітет та територіальну цілісність.

У матеріалах суду зазначено, що VS Energy пов'язана з російською злочинною організацією "Лужники".

На чолі її, за даними слідства, стоять колишній президент ФК "ЦСКА" Євген Гінер, заступник голови Держдуми РФ Олександр Бабаков та Михайло Воєводін, який, за інформацією Інтерполу, має статус так званого злодія в законі та відомий на прізвисько Міша Лужнецький.

Проте суди обох інстанцій відмовилися заарештувати корпоративні права обленерго.





