Всемирный банк планирует выделить Украине миллиард долларов дополнительной поддержки

В ноябре Всемирный банк может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 миллиард долларов, а также рассматривать решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Пакет будет предусматривать финансирование на 1 млрд долларов – это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance. Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, вовлекая в финансовый консорциум коммерческие банки", – заявил замминистра экономики Александр Грибан.

Он добавил, что таким образом общий объем финансирования проектов украинских предприятий составит более 3,3 млрд. дол.

Также Всемирный банк активно работает с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который они уже направили запрос на 2 млрд долларов.

Эти средства также планируют использовать для введения финансовых инструментов в поддержку Украины.

А в октябре Всемирный банк во время ежегодного собрания должен презентовать трастовый фонд в поддержку Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Я думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает 36 млрд. долларов на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда", – добавил Грибан.

Совет директоров Всемирного банка будет рассматривать решение о выделении 36 млрд долларов на финансирование дефицита бюджета в следующем году и также 17 млрд долл. на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.

Замминистра пояснил, что сумма в 17 млрд долларов должна покрыть первоочередные потребности в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении страхования иностранных инвестиций.

Напоминаем:

Украина и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) договорились о запуске пилотного проекта страхования инвестиций в ходе боевых действий.

Экономическая правда