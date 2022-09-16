В Украине продолжается уборка зерновых: сколько намолотили на середину сентября

На середину сентября в Украине намолотили 26 миллионов тонн зерна, собранных на 6,7 миллиона гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве отметили, что сбор зерновых и зернобобовых культур провели на 61% засеянных площадей. Урожайность составила 38,4 ц/га.

В частности, уже намолотили:

пшеницы – 19,2 млн тонн (обмолотили 4,7 млн га при урожайности 41,0 ц/га);

ячменя – 5,5 млн тонн (обмолотили 1,6 млн га при урожайности 34,7 ц/га);

гороха – 250,7 тыс. тонн (обмолотили 109,4 тыс. га при урожайности 22,9 ц/га);

кукурузы на зерно – 63,7 тыс. тонн (обмолотили 12,2 тыс. га при урожайности 52,3 ц/га);

гречихи – 58,5 тыс. тонн (обмолотили 40,5 тыс. га при урожайности 14,4 ц/га);

проса – 58,6 тыс. тонн (обмолотили 25,9 тыс. га при урожайности 22,7 ц/га).

Кроме этого, продолжается сбор подсолнечника и сои. Подсолнечника собрали на 10% засеянных площадей – 478 га – и намолотили 925 тыс. тонн семян.

Сбор сои провели на 5% площадей (71,5 тыс. га) и намолотили 172 тыс. тонн.

Уборку рапса завершили полностью. В этом году удалось намолотить 3,1 млн тонн семян.

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Также вторую неделю длится копание сахарной свеклы – уже накопано 334 тыс. тонн сладких корней на площади 6,2 тыс. га (3,5%).

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что за 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн. тонн агропродукции.