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Генсек ООН: экспорт российского аммиака через Украину поможет сохранить "зерновое соглашение"

Четверг, 15 сентября 2022, 19:54 - Дана Гордийчук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что экспорт российского аммиака из-за аммиакопровода из Тольятти (РФ) в Одессу будет способствовать сохранению "зернового соглашения", которое РФ грозит разорвать.

Об этом он заявил в интервью турецкому государственному агентству Anadolu Agency.

"Черноморская зерновая инициатива стала возможной благодаря посредничеству Секретариата ООН и Турции, и сейчас президент Эрдогана и я лично способствуем тому, чтобы обеспечить ее продолжение, чтобы она продолжалась и дальше", - заявил Гутерреш. "Сейчас мы обсуждаем возможности экспорта российского аммиака теми же путями [через украинские порты], по трубопроводу, который пересекает Украину".

По его словам, первая проблема, которая "нуждается в решении", это выход российского продовольствия и удобрений на международные рынки. Для этого ряд препятствий, но ООН вместе с ЕС и США повторяют, что санкции не касаются российского продовольствия и удобрений.

"И нам очень нужны российские удобрения в момент, когда мы наблюдаем кризис рынка удобрений", – добавил генсек ООН. "Во многих частях света люди не сеют и не сажают всю землю, которая у них есть, за неимением удобрений".

Он подтвердил, что ООН принимает участие в переговорах, направленных на экспорт российского аммиака через Украину. Гутерреш убежден, что это создаст условия для продолжения программы, особенно если эта программа будет разработана таким образом, что принесет пользу обеим странам.



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