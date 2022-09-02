АРМА продало частину заарештованого аміаку Ротенберга за 240 мільйонів 

На електронних торгах у пʼятницю продали 7 тисяч тонн заарештованого аміаку, виробництва російських компаній "Тольяттіазот" та "Мінудобрєнія" Аркадія Ротенберга.

Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та управління активами, дані електронних торгів.

Ціна продажу склала понад 238 млн грн – це найдорожчий в актив, реалізований АРМою на електронному майданчику за рішенням суду. Стартова ціна становила 234 млн грн.

"Вказане майно належить російським компаніям та арештоване у справі про посягання на функціонування економіки держави", – зазначають в агентстві. Згідно даних торгів, було продано аміак виробництва російських ПАТ "Тольяттіазот" (належить російському олігарху Дмітрію Мазепіну) та АТ "Міндобрива" (належить російському олігарху Аркадію Ротенбергу).

Зауважимо, що експортні поставки з "Тольяттіазоту" здійснюються єдиним в Україні аміакопроводом "Тольятті-Одеса", кінцевою точкою якого є Одеський припортовий завод. До трубопроводу також підключені "Міндобрива". Поставки ним припинилися 24 лютого із початком повномасштабної війни РФ проти України.

Зазначається, що на торгах було продано лише перший лот, тоді як загальний обсяг арештованого аміаку складає понад 40 тис. тонн. Для збільшення конкуренції серед потенційних покупців та оптимізації логістичних процесів АРМА реалізує зазначене майно окремими лотами.

Покупцем аміаку вже сплачена вся необхідна сума, яка водночас розміщена на депозитному рахунку АРМА у державному банку. Відтак, на кошти вже нараховуються відсотки.