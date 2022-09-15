Европейский инвестбанк анонсировал миссию в Украине – Шмигаль

В ближайшие недели в Украину посетит миссия Европейского инвестиционного банка, в ходе которой будут обсуждать, в частности, помощь малому и среднему бизнесу.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам разговора премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Вернером Хойером.

Шмигаль подчеркнул, что быстрый процесс евроинтеграции Украины и получение полноценного членства улучшит сотрудничество с Банком, ведь это хорошая основа для старта новых проектов восстановления, модернизации и реформирования нашей страны. Он добавил, что некоторые объекты инфраструктуры необходимо восстановить уже сейчас, для чего Украине нужно 3,4 млрд. долларов уже в этом году.

Украина надеется, что Европейский инвестбанк присоединится к финансированию восстановления Украины, а также государственной программе грантовой поддержки малого и среднего бизнеса.

Сегодня государство понимает, что крупные предприятия находятся под угрозой обстрелов России. Часть из них уже имеет поврежденную или разрушенную инфраструктуру, в результате чего многие остались без работы. Итак, наша цель — быстро создать много рабочих мест, и мы видим реализацию этой задачи в развитии и создании микро, малого и среднего бизнеса", – рассказал Шмигаль.

Во время разговора Хойер инициировал отправку следующей миссии ЕИБ в Украину. Отмечается, что в ходе миссии, в частности, будет рассматриваться и такое направление сотрудничества.

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Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере 500 млн. евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Эти средства являются частью второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд. евро.