Норвегия готова к переговорам с Европой для разрешения энергетического кризиса

Норвегия и ее добычи газа готовы вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы разрешить энергетический кризис на континенте.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Йонаса Гар Сторе в четверг.

"Мы не закрываем никаких дверей для любого диалога или контакта", - сказал он. "Это не в интересах Норвегии, чтобы у нас было значительное повышение цен на газ. Мы готовы выслушать компании и увидеть, какую роль мы можем сыграть".

Норвегия и ЕС инициировали создание целевой группы по разработке способов управления дефицитом природного газа в Европе. В четверг утром Стор встретился с руководителями крупнейших производителей нефти и газа страны, в том числе Equinor ASA, Aker BP ASA и Var Energi ASA.

"То, что больше всего волнует компании, — это вопрос долгосрочных контрактов и того, как с ними правильно обращаться", — сказал министр энергетики Терье Асланд. "Это становится вопросом гарантий и управления рисками, чтобы справиться с риском, существующим на рынке".





