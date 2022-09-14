ЄС хоче спрямувати 140 мільярдів євро з надприбутків енергокомпаній на споживачів

ЄС планує отримати 140 млрд євро податку з надприбутків енергетичних компаній, аби пом’якшити удар рекордно високих цін на споживачів цієї зими.

Про це пише Financial Times з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Запропонований податок на надприбуток для енергетичних компаній, які не використовують для виробництва газ, супроводжуватиметься іншими заходами щодо викопного палива.

"У ці часи неправильно отримувати надзвичайні рекордні прибутки від війни та за рахунок споживачів", – сказала президентка ЄК. "Прибутки потрібно ділити та направляти тим, хто їх потребує найбільше . . . Наша пропозиція залучить понад 140 мільярдів євро для країн-членів, щоб безпосередньо пом’якшити удар".

За даними Financial Times, Комісія запропонує встановити межу для цін, які стягують компанії, які виробляють електроенергію не з газу, наприклад – для ядерної та відновлюваної енергетики.

Компанії повинні будуть передати державам ЄС "надприбутки", отримані від продажу енергетики за ціною у понад цей рівень. ЄК прагне встановити межу на рівні 180 євро/МВт-год. Але країни-члени могли б вільно запроваджувати власні нижчі пороги.

Відповідна пропозиція ще має бути схвалена державами-членами.

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Крім того, фон дер Ляєн сказала, що ЄС вимагає "кризового внеску" від "великих нафтових, газових і вугільних компаній, [які] також отримують величезні прибутки". Цей внесок враховано у названій президенткою ЄК сумі 140 мільярдів євро. Вона підкреслила, що такі заходи є тимчасовими.



