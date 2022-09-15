Как добраться из Харькова до деоккупированных Изюма и Балаклеи: "Укравтодор" показал маршрут для гражданских

В "Укравтодоре" опубликовали маршрут для гражданских, по которому можно безопасно добраться из Харькова до деоккупированных Купянска, Изюма и Балаклеи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора в Facebook.

"С 11 сентября Служба автомобильных дорог в Харьковской области обследует освобожденные от оккупантов территории Харьковщины. В сверхсложных условиях вместе с пиротехниками ГСЧС дорожники оценивают нанесенный россией ущерб дорожной инфраструктуре.

Завершаем разработку плана логистического соединения Харьковской области. Дорожная техника начала очищать дороги от обломков военной техники, боеприпасов и других следов войны", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" рассказали, что прежде всего восстанавливают транспортное сообщение в города Балаклея, Купянск и Изюм.

На графике – маршрут, по которому до этих населенных пунктов гражданские могут добраться из Харькова.

укравтодор

Просмотреть маршрут в навигаторе можно по ссылке: https://goo.gl/maps/NzJ2PydGEeUgDVcT9.

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"Укравтодор" отмечает, что разминирование и обеспечение беспрепятственного проезда продолжается. Не рекомендуют передвигаться по этому маршруту без необходимости.

"Рекомендуем передвигаться исключительно в светлое время суток и соблюдать безопасную скорость движения", - добавили в "Укравтодоре".

Экономическая правда