Как добраться из Харькова до деоккупированных Изюма и Балаклеи: "Укравтодор" показал маршрут для гражданских
В "Укравтодоре" опубликовали маршрут для гражданских, по которому можно безопасно добраться из Харькова до деоккупированных Купянска, Изюма и Балаклеи.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора в Facebook.
"С 11 сентября Служба автомобильных дорог в Харьковской области обследует освобожденные от оккупантов территории Харьковщины. В сверхсложных условиях вместе с пиротехниками ГСЧС дорожники оценивают нанесенный россией ущерб дорожной инфраструктуре.
Завершаем разработку плана логистического соединения Харьковской области. Дорожная техника начала очищать дороги от обломков военной техники, боеприпасов и других следов войны", - говорится в сообщении.
В "Укравтодоре" рассказали, что прежде всего восстанавливают транспортное сообщение в города Балаклея, Купянск и Изюм.
На графике – маршрут, по которому до этих населенных пунктов гражданские могут добраться из Харькова.
Просмотреть маршрут в навигаторе можно по ссылке: https://goo.gl/maps/NzJ2PydGEeUgDVcT9.
"Укравтодор" отмечает, что разминирование и обеспечение беспрепятственного проезда продолжается. Не рекомендуют передвигаться по этому маршруту без необходимости.
"Рекомендуем передвигаться исключительно в светлое время суток и соблюдать безопасную скорость движения", - добавили в "Укравтодоре".
Экономическая правда