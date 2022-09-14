УЗ запускает сообщение с деоккупированной Балаклеей

Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами в Харьковской области и с 15 сентября запускает рельсовый автобус из Харькова в Балаклею.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Для восстановления сообщения железнодорожники оперативно восстановили мост и десятки поврежденных путей и контактных сетей", - сообщили в компании.

Поезд №6403/6402 Харьков – Балаклея – Харьков будет отправляться ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывать в Балаклею в 08:55.

Из Балаклеи он будет отправляться в 09:15 и прибывать в Харьков в 11:10.

Поезд №6407/6404 будет отправляться ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывать в Балаклею в 17:40. Из Балаклеи будет отправляться в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.

Остановки предусмотрены на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка. Стоимость проезда из Харькова в Балаклею - 29 грн.

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Напомним:

Силами ССО "Азов Харьков" и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освобожден и зачищен весь северо-восток Харьковской области, от поселка Веселое до города Волчанск.

В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.