США усиливают давление на Турцию из-за санкций против РФ: нацелятся на банки, интегрированные в платежную систему "Мир" – FT

США и ЕС усиливают давление на Турцию, чтобы преодолеть уклонение от антироссийских санкций на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным "бэкдором" для незаконного финансирования.

Об этом пишет Financial Times.

США сосредотачиваются на турецких банках, интегрировавшихся в российскую систему внутренних платежей "Мир", сообщили FT двое западных чиновников, участвующих в разработке этих планов.

В то же время, Брюссель готовит делегацию, чтобы выразить свою обеспокоенность непосредственно турецким чиновникам.

"Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое внедрение существующих санкций, а не на введение новых мер.

Это изменение подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения Путина в Украину в феврале, не нанесли экономике России такой ущерб, как они надеялись. Но они утверждают, что устранение лазейок в текущих мерах сжимает линии финансирования Кремля", - пишет газета.

"Вы увидите, что мы сосредоточены на уклонении от финансового сектора", – сказал один из восточных чиновников.

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"Мы пошлем очень четкое сообщение о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, вы знаете, это несет определенные риски уклонения от санкций", - добавил он.

"Нам нужно закрыть лазейки", - сказал второй чиновник, принимавший участие в переговорах в этом месяце между ЕС и США по применению санкций, назвав Турцию главной целью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается того, что он называет "сбалансированным" подходом к войне в Украине.

"Его отказ присоединиться к санкциям против России и недавнее обещание углубить экономическое сотрудничество с Москвой обеспокоили его западных союзников. Эрдоган, который встретится с Путиным в пятницу, заявил в прошлом месяце, что есть "серьезный прогресс" в расширении системы "Мир" в Турции.

Пять крупнейших банков Турции, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank являются членами платежной системы "Мир", которая была разработана Центральным банком России как национальная альтернатива Visa и Mastercard", - напоминает FT.

Напомним:

Пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи.

Как сообщалось ранее, Эрдоган и Путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях. Несмотря на осуждение Турцией полномасштабной войны России против Украины, Анкара не присоединилась к санкциям США и ЕС об агрессоре.

Экономическая правда