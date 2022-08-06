Пять турецких банков вводят российскую платежную систему Мир – Эрдоган

Пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Руководители центробанков двух стран также встретились в ходе переговоров президентов Турции и России 5 августа. Как заявляет Эрдоган, такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для Турции.

Как сообщалось ранее, Эрдоган и Путин договорились о частичной оплате поставок природного газа в рублях. Несмотря на осуждение Турцией полномасштабной войны России против Украины, Анкара не присоединилась к санкциям США и ЕС об агрессоре.

Турция продолжает импортировать энергию из России, которая обеспечила четверть ее импорта нефти и около 45% поставок природного газа в прошлом году. Эрдоган также приветствует строительство "Росатомом" атомной станции Аккую, вокруг которой разгорелся скандал, после того, как Россия отстранила от выполнения проекта одного из главных турецких подрядчиков.

Напомним:

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в пятницу договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.

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