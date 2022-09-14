Из Львова во вторник вылетел коммерческий самолет Wizzair
Коммерческий самолет компании Wizzair, который с начала войны находился во Львове, во вторник вылетел из львовского аэропорта в Катовице.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на сервис отслеживания самолетов Flightradar24.
"Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера", - сказал CNN Ян Петченик, директор коммуникаций Flightradar24. По данным Flightradar24, самолет взлетел примерно в 11 утра по восточному времени во вторник.
Точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил свой транспондер только после прохождения границы с Польшей, "вероятно, из соображений безопасности", - сказал Петченик.
Хотя Airbus A320 зарегистрирован на Wizz Air, Петченик не смог подтвердить, управляет ли перевозчик им.
CNN обратилась к Wizz Air за комментарием, но не получила немедленного ответа.
Петченик также сказал, что у Wizz Air все еще есть три самолета на земле в украинской столице с венгерской регистрацией.
Напоминаем:
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что для возобновления работы аэропортов в Украине нужно несколько недель, главным остается вопрос безопасности. Первым аэропортом, рассматривающим министерство для возобновления работы, является аэропорт "Львов"