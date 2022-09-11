Мінінфраструктури вважає, що аеропорт "Львів" може першим відновити роботу за наявності гарантій безпеки 

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що для відновлення роботи аеропортів в Україні потрібно кілька тижнів, головним залишається питання безпеки.

Про це він повідомив на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, передає Інтерфакс-Україна.

Першим аеропортом, який розглядає міністерство для відновлення роботи є аеропорт "Львів". Як заявив міністр, технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це буде можливим лише за гарантованої безпеки.

Міністр зазначив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден - безпека, а не технічні питання.

За словами міністра, технічно відкриття аеропорту у Львові може реалізуватись як "зернова ініціатива", де Україна отримає гарантії безпеки, від міжнародних партнерів та ООН.

Раніше депутати облради Закарпаття підтримали рішення докапіталізувати Ужгородський аеродром, злітно-посадкова смуга якого розташована за 100 м від кордону зі Словаччиною, до 26 млн грн задля відновлення його роботи до закінчення війни.

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