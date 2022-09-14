Шмыгаль рассказал, сколько Украина планирует получить от США, ЕС и МВФ в следующем году

В следующем году Украина нуждается в 38 млрд. долларов для покрытия дефицита бюджета, такую сумму планируют покрыть благодаря помощи от международных партнеров – США, ЕС и МВФ.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что с учетом поддержки партнеров до конца этого года, в том числе – 11,7 млрд долларов от США, 1,4 млрд долларов от МВФ и 8 млрд долларов от Евросоюза Украина проходит 2022 год "финансово стабильно".

"В следующем году мы говорим о трех источниках дополнительного финансирования дефицита бюджета от наших партнеров", – рассказал он.

Да, от Евросоюза Украина просит макрофинансовую помощь в 12 млрд евро, фактически – 1 млрд евро ежемесячно. Международный валютный фонд может выделить 12 млрд долларов в рамках программы на следующий год, а также 1,5 млрд долларов ежемесячно от США.

"В общей сложности это 3,5 млрд долларов финансирования в месяц, которые полностью закроют наш дефицит бюджета", - резюмировал Шмыгаль.

При этом он добавил, что у Украины также есть "подушка безопасности" в виде военных облигаций на случай, если будут разрывы между траншами от партнеров или на экстренные случаи.

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