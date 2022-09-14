ООН давит на Киев и Москву касательно открытия аммиакопровода из Тольятти в Одессу

ООН давит на Россию и Украину по возобновлению работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" для экспорта аммиака через Черное море в рамках зерновой инициативы.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три информированных источника, информацию подтвердила представитель ООН Ребекка Гринспан.

Аммиак является основной составляющей в производстве нитратных удобрений, а увеличение его поставок на мировой рынок может снизить цены на него и ослабить риски продовольственного кризиса в ряде стран.

В Украине единственный аммиакопровод "Тольятти-Одесса", конечной точкой которого является Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля осуществлялся экспорт аммиака производства российских ПАО "Тольяттиазот" (принадлежит российскому олигарху Дмитрию Мазепину) и АО "Минудобрения" (принадлежит российскому олигарху Аркадию Ротенбергу).

Поставки "трубой" прекратились 24 февраля с началом полномасштабной войны РФ против Украины. Теперь же, на фоне угроз президента РФ Владимира Путина разорвать "зерновое соглашение", которым был разблокирован экспорт украинского зерна, ООН стремится достичь возобновления поставок российского аммиака на экспорт.

"Переговоры двигаются в правильном направлении, и все стороны на каждом уровне прилагают все усилия для обеспечения положительного результата", - сказала Гринспан. Она добавила, что переговоры проходят "срочно" для предотвращения "продовольственного кризиса во всем мире" в последующие годы.

Это предложение является частью "зерновой инициативы", обещанной Путину в обмен на поддержку соглашения о частичной деблокаде украинских портов в июле. Это позволит экспортировать российский аммиак через тот же морской коридор, которым сейчас экспортируется украинское зерно.

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Такое соглашение позволит ежегодно поставлять из России 2 млн. тонн аммиака стоимостью около 2,4 миллиарда долларов по текущим ценам. Участники переговоров надеются, что это поможет успокоить глобальный продовольственный кризис, а также укрепит существующее соглашение по зерну с учетом заявлений РФ.

По данным исследовательской компании ICIS, до полномасштабного вторжения в Украину Россия поставляла 20% мировых морских грузов аммиака. Цены на удобрения выросли более чем в два раза за последний год.

Собеседники агентства сообщили, что ООН добивается также освобождения 20-40 тысяч тонн аммиака, заблокированного в порту "Южный", и склонить РФ к разблокированию еще одного порта, в Николаеве, в рамках инициативы. Пока это невозможно из-за постоянных российских обстрелов города.

В частности, обсуждается вопрос того, как распределить доходы и сохранять ли их на эскроу-счете до окончания войны.

Подробнее о соглашении и его условиях в статье: Порты снова заработают. Что подписали в Стамбуле, и как теперь Украина будет вывозить зерно?

Напоминаем:

На электронных торгах в пятницу было продано 7 тысяч тонн арестованного аммиака, производства российских компаний "Тольяттиазот" и "Минудобрения" Аркадия Ротенберга. На торгах был продан только первый лот, в то время как общий объем арестованного аммиака составляет более 40 тыс. тонн.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это вранье.