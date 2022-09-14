Российский аналог McDonald's заменит Coca-Cola напитками "Добрый cola"

vc.ru

Российская сеть "Смачно и точка" (обновленная сеть после продажи McDonald's своего российского бизнеса) объявила, что заменит Coca-Cola напитками "Добрый cola".

Об этом со ссылкой на пресс-службу сети пишет vc.ru.

Сообщается, что к началу октября напиток в разливе будет доступен во всех заведениях сети в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 л.

Издание отмечает, что "Добрый cola" производит российское подразделение Coca-Cola, прекратившее выпускать и продавать напитки под этим же брендом в России еще в июне.

О планах производителя продолжить продажу, но сменить название напитка на "Добрый cola", росСМИ писали в начале августа. В конце этого месяца выпуск переименованной продукции подтвердили отраслевые источники.

До этого "Вкусно и точка" продавала оригинальную Coca-Cola из запасов, но параллельно искала ей замену.

Напомним:

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Coca-Cola HBC заявляла, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в России.

Бывший McDonald's в России теперь будет называться "Вкусно и точка", 12 июня первые рестораны начали работу.

McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.

Экономическая правда