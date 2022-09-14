Основные фондовые индексы США показали наибольшее однодневное падение с начала пандемии: причины

Распродажи во вторник привели к резкому падению американских акций после отчета об инфляции, в котором индекс потребительских цен превысил прогнозы – это развеяло надежды на то, что ФРС сможет смягчить свою политику в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Reuters.

Все три основных фондовых индекса США резко снизились, зафиксировав наибольшее однодневное падение с июня 2020 во время пандемии COVID-19.

Так, промышленный индекс Dow Jones упал на 1276,37 пункта, или 3,94%, до 31104,97, S&P 500 потерял 177,72 пункта, или 4,32%, снизившись до 3932,69.

А Nasdaq Composite упал на 632,84 пункта, либо 5,16%, до 11633,57.

"Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили сессию глубоко в минусе.

Коммуникационные услуги, потребительские и технические акции упали более чем на 5%, в то время как технологический сектор полупроводников упал на 6,2%", – пишет Reuters.

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"Распродажи не сюрприз, учитывая последние данные", - сказал портфельный менеджер Kingsview Asset Management в Чикаго Пол Нолти.

Финансовые рынки ожидают повышения процентной ставки как минимум на 75 базисных пунктов на заседании ФРС на следующей неделе.

По словам аналитиков, сохраняются опасения, что длительный период усиления политики со стороны ФРС может опрокинуть экономику на грань рецессии.

Напомним:

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах в августе вырос на 0,1%, хотя экономисты ожидали его сокращения на 0,1% – ожидается, что Федрезерв в третий раз повысит ставки на 75 базисных пунктов.

В июле потребительская инфляция в США замедлилась до 8,5% по сравнению с июлем прошлого года (в июне показатель достиг рекордных с ноября 1981 года 9,1%).

Федеральный резерв США вторично подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%, с целью обуздать ускоряющуюся инфляцию в стране.

Представители ФРС заявляли, что хотят добиться диапазона ставки от 3,25 до 3,5% к концу года. Инвесторы ожидают увидеть несколько больший диапазон от 3,5% до 3,75% до конца года.

Экономическая правда