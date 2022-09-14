Укрпочта возобновляет работу в освобожденной Балаклее

Национальный почтовый оператор Укрпочта с 13 сентября начал возобновлять работу в уволенных городах Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что передвижные отделения Укрпочты первыми уехали в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных отделений, работавших там до войны.

"Сотни пенсионеров уже получили свои пенсии за май, июль и сентябрь текущего года, которые Укрпочта продолжит выплачивать в течение следующих недель. Впоследствии будут выплачены и другие месяцы", - говорится в сообщении.

Пока в Балаклее будут работать три отделения почтовой связи, которые будут предоставлять базовые финансовые услуги.

"Мы постоянно поддерживаем связь с военно-гражданской администрацией области и ждем информации, когда можно будет возобновить доставку почты и пенсий в другие освобожденные города и села Харьковской области. Мы понимаем, что люди здесь ждут свои пенсии, поэтому их доставка - первоочередная задача.

Передвижные отделения закроют в начале нужд людей. Но мы уже работаем над ревизией стационарных отделений, чтобы иметь возможность обслуживать украинцев, которые вскоре вернутся в свою родную уволенную Балаклею", - заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

ВИДЕО ДНЯ

Также в ближайшие дни планируется возобновление доставки посылок.

Напомним:

Почтовый сервис "Новая почта" объявил о возобновлении работы в Балаклее: компания заявила, что начинает активно возобновлять работу в деоккупированных городах Харьковской области.

Силами ССО "Азов Харьков" и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освобожден и зачищен весь северо-восток Харьковской области, от поселка Веселое до города Волчанск.

В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.

Экономическая правда