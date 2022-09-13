"Новая почта" возобновила работу в Балаклее

фото: новая почта

Почтовый сервис "Новая почта" объявил о возобновлении работы в Балаклее: компания заявила, что начинает активно возобновлять работу в деоккупированных городах Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

"Со вчерашнего дня, 12 сентября, заработало мобильное отделение Новой почты на прием и получение посылок до 10 кг. Оно находится по адресу: г. Балаклея, ул. Октябрьская, 18 и будет работать ежедневно с 11 до 16 часов.

Оплатить услуги по доставке на месте можно исключительно через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя. Мобильное отделение пока не обналичивает", - пояснили в компании.

"Теперь жители Балаклеи смогут получать посылки от близких и родных и гуманитарную помощь. Также они смогут заказывать самое необходимое в интернете - еду, лекарства, вещи первой необходимости или товары, которых еще нет в местных магазинах, а Новая почта доставит все как можно быстрее", - добавили в "Новой почте".

фото: новая почта

В компании отметили, что к концу недели планируют открыть еще 14 отделений в других деоккупированных городах Харьковской области, а к 1 октября возобновить 80% сети в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Напомним:

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Силами ССО "Азов Харьков" и 14-й ОМБр имени князя Романа Великого освобожден и зачищен весь северо-восток Харьковской области, от поселка Веселое до города Волчанск.

В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.

Экономическая правда