ВВП Украины может вырасти на 4,6% в следующем году – прогноз правительства

Консенсус-прогноз правительства, Нацбанка и международных финансовых организаций предусматривает рост ВВП Украины на 4,6% в следующем году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он подчеркнул, что прогноз, на котором базируется бюджет, является консервативным сценарием. Реальная ситуация будет зависеть исключительно от хода войны: "В зависимости от ситуации на фронте экономика может как упасть на 0,4%, так и возрасти на 10% и больше", - добавил Шмигаль.

По сценарию, заложенному в бюджете, ожидаются следующие показатели:

ВВП Украины вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% – в номинальном;

Инфляция составит около 30%;

Средняя заработная плата будет составлять 18,5 тысяч грн;

Курс гривни будет колебаться на уровне 42 грн/доллар.

Напоминаем:

Кабинет министров 13 сентября одобрил проект бюджета Украины на 2023 год. Согласно проекту, собственные доходы бюджета составляют 1,28 трлн. грн., расходы – 2,57 трлн. грн. Дефицит заложен более чем в 3 млрд долл. ежемесячно.





