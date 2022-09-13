В Харьковской области полностью возобновили энергоснабжение после обстрелов

Энергоснабжение в Харькове и области полностью восстановлено после российских обстрелов критически инфраструктуры региона.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Харьковская область. Электроснабжение города и области возобновлено на 100%", – написал он в Telegram.

Ранее профильным министерствам и Харьковской ОВО поручили подготовить к заседанию правительства вопрос о выделении 400 млн грн на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям.

Напоминаем:

В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара кафиров по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине. Некоторые города и общины Днепропетровской области также остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Впоследствии стало известно, что удары были нанесены, в частности, по второй по мощности Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС и подстанциям высокого напряжения.

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Этому предшествовало освобождение украинскими бойцами значительной территории Харьковской области, которая была оккупирована россиянами более полугода.