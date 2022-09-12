Уряд планує виділити 400 мільйонів допомоги для Харківщини: на що витратять

Профільним міністерствам та Харківській ОВА доручили підготувати до засідання уряду питання про виділення 400 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном та "Нафтогазом".

На засіданні Шмигаль доручив Міністру енергетики, Міністру розвитку громад та територій спільно з "Нафтогазом" та "Укренерго" утворити координаційний штаб у межах Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Завдання штабу — оперативна ліквідація наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", – пояснив Шмигаль.

Крім того, наголосив він, відновлення потребує додаткових фінансових коштів. Відтак Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА доручено підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям.

Нагадуємо:

У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також на Полтавщині й Сумщині. Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.

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Згодом стало відомо, що удари були завдані, зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.

Цьому передувало звільнення українськими бійцями значної території Харківської області, що була окупована росіянами більше як пів року.



