Доходы РФ от энергоносителей упали до минимума за 14 месяцев из-за санкций

Энергетические доходы России в августе сократились до самого низкого уровня за 14 месяцев, ведь из-за западных санкций цены на российскую нефть упали.

Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за санкций многие "традиционные" покупатели российской нефти в Европе отказались покупать ее, а потому РФ была вынуждена продавать нефть со значительной скидкой на азиатских рынках. Это не дало Москве получить доходы в результате более высоких мировых цен на нефть.

Кроме того, хотя в августе спотовые цены на газ в Европе были рекордно высокими, газовые доходы не смогли полностью компенсировать снижение доходов от нефти. "Газпром" этим летом существенно сократил экспорт газа в Европу в ходе шантажа региона до снятия с страны санкций за вторжение в Украину.

Согласно данным Министерства финансов РФ нефтегазовые доходы, составляющие более трети бюджета России, в прошлом месяце упали до 671,9 млрд рублей (11,1 млрд долларов), что является самым низким показателем с июня 2021 года.

Это почти на 13% меньше, чем в июле. Это также понижение на 3,4% по сравнению с прошлым годом, хотя цены на нефть марки Urals выросли почти на 10%.

Месячное падение нефтегазовых поступлений России в августе является результатом правил уплаты налогов, отмечает российский Минфин. Российские производители нефти обычно платят налог на прибыль за предыдущий квартал в апреле, июле, октябре и январе. Таким образом, уплата налога добавила прирост нефтегазовой выручки за июль на 306,3 млрд рублей.