Правительство согласовало приобретение АРМА военных облигаций на 150 миллионов

Кабмин согласовал объем приобретения Нацагентством по управлению коррупционными активами (АРМА) военных облигаций в сумме 152 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении правительства №795-р от 10 сентября, опубликованном на Правительственном портале.

Предполагается, что приобретение АРМА военных облигаций состоится за счет денежных средств, размещенных на счетах Агентства в национальной валюте.

"Согласовать объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за счет денежных средств, размещенных на счетах Агентства в национальной валюте, облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 152 000 000 (сто пятьдесят два миллиона) гривен", - говорится в документе.

Напомним:

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), впервые инициировало покупку за арестованные средства военных облигаций.

АРМА просило Кабинет Министров согласовать покупку ОВГЗ на сумму 150 млн. грн. Эти средства будут направлены на нужды ВСУ.

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Экономическая правда