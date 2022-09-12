ЕС хочет заставить энергокомпании "делиться" своей сверхприбылью с населением - Reuters

Евросоюз планирует заставить энергетические компании, занимающиеся ископаемым топливом, вносить финансовый вклад для помощи населению и отраслям промышленности в условиях энергетического кризиса в блоке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа в распоряжении редакции.

Так, Европейская комиссия хочет потребовать от компаний, занимающихся ископаемым топливом и получающих дополнительную выгоду от стремительного роста цен на энергоносители, вносить финансовый вклад для помощи гражданам и отраслям промышленности, пострадавшим от роста цен.

Проект предложения, детали которого, как ожидается, Брюссель опубликует на этой неделе, предусматривает введение странами ЕС вклад солидарности для бизнеса в области ископаемого топлива. Нефтяные, газовые, угольные и нефтеперерабатывающие компании должны будут внести такой вклад на основе "налогооблагаемой сверхприбыли, полученной в 2022 финансовом году".

Временная схема будет аккумулировать средства для правительств для финансирования мер, которые могут помочь смягчить энергетический кризис в Европе. В частности, путем поддержки домохозяйств и предприятий, сталкивающихся с высокими счетами за электроэнергию, помощи энергоемким отраслям промышленности, сокращению потребления энергии в ЕС и повышению энергетических запасов в странах блока.

"Вклады солидарности обосновываются тем, что такие компании получают непредсказуемые сверхприбыли, обусловленные непредвиденными обстоятельствами", - говорится в проекте предложения. "Эти доходы не соответствуют какой-либо регулярной прибыли, которую эти субъекты могли бы или могли ожидать получить при нормальных обстоятельствах, если бы непредсказуемые события на энергетических рынках... не произошли".

Согласно документу, ЕК также предложит меру по перераспределению доходов от электростанций, работающих на негазовых источниках энергии, для поддержки потребителей и сокращения спроса на электроэнергию в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

В Евросоюзе планируют взимать налог с сверхдоходов негазовых энергетических компаний, чтобы благодаря этим средствам смягчить влияние газового кризиса на потребителей.

Еврокомиссия работает над ограничением цены электроэнергии, производимой из других от газовых источников энергии, на уровне 200 евро за МВт-час в попытках смягчить влияние газового кризиса на потребителей в ЕС