ЄС хоче стягнути з енергетичних компаній податок за надприбутки

У Євросоюзі планують стягувати податок з надприбутків негазових енергетичних компаній, аби завдяки цим коштам помʼякшити вплив газової кризи на споживачів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проєкт пропозиції Єврокомісії.

Так, Європейська комісія рекомендує урядам стягувати податки з доходів, отриманих виробниками негазової електроенергії від її продажу за цінами, вище за 200 євро/МВт-год. Поточна спотова ціна на електроенергію в Німеччині, яка є регіональним еталоном, перевищує 450 євро/МВт-год.

Отримані від податку кошти будуть перерозподілені на допомогу компаніям і домогосподарствам.

Оптові ціни на електроенергію різко зросли внаслідок стрімкого подорожчання газу, незалежно від того, виробляється ця електроенергія з газу чи з інших джерел. Ціни на газ приблизно в 10 разів вищі, ніж у порівнянні з середніми показниками за останнє десятиліття, через газовий шантаж Росії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що виробники електроенергії з низьким вмістом вуглецю отримують "величезні доходи, доходи, яких вони ніколи не очікували, доходи, про які вони навіть не мріяли, і доходи, які вони не можуть інвестувати так швидко".

За її словами, ці "несподівані прибутки" повинні бути спрямовані державам-членам для підтримки вразливих споживачів і підприємств.

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Пропозиція буде обговорена дипломатами з 27 країн-членів ЄС у середу перед зустріччю міністрів енергетики у п’ятницю.

Один високопоставлений дипломат ЄС сказав, що план комісії був "добре сприйнятий" державами-членами, але існують значні розбіжності щодо деталей. Декілька країн, зокрема Польща, Греція та Італія, виступають проти обмеження ціни на російський газ, побоюючись, що Москва знову скоротить поставки.

Нагадуємо:

Єврокомісія працює над обмеженням ціни електроенергії, виробленої з інших від газових джерел енергії, на рівні 200 євро за МВт-год у спробах помʼякшити вплив газової кризи на споживачів у ЄС

Чехія спробує зняти питання про можливу "стелю" цін на російський газ із порядку денного п'ятничної зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.